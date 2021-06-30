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Врачи в Бурятии вылечили от COVID 101-летнюю бабушку

Источник:
Sibnet.ru
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Врачи в Бурятии вылечили от коронавируса 101-летнюю бабушку. Она поступила в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Instagram.

В Бурятии с конца мая начался резкий прирост заболеваний коронавирусной инфекцией. В третью волну тяжелые случаи фиксировали и у молодых людей, но пожилые люди, как и в предыдущие две волны также переносят болезнь с тяжелыми осложнениями.

Во вторник из больницы выписали Цыпилму Жигжитову 1920 года рождения. Она попала в госпиталь две недели назад в тяжелом состоянии. «Сейчас эта сильная бабушка чувствует себя хорошо и готова вернуться домой», — прокомментировали медики.

Ее дочь, которая пришла встречать старушку, рассказала, что у матери была сложная судьба. Она пережила раскулачивание, репрессии, Великую Отечественную войну, лихие девяностые.

«Все это очень тяжело прошлось по ее судьбе. А теперь, получается, еще и COVID пережила. Тем не менее, она не потеряла любви к людям, жажды жизни», — рассказал женщина.

Это не первый случай, когда глубоко пожилой человек успешно лечится от COVID. Так, в 2020 году медики спасли жизнь 101-летней пациентке в Красноярске, а в июне в Дагестане выписался из больницы 100-летний мужчина, который также поступил в госпиталь в тяжелом состоянии.

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