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Жара до +34 придет в Новосибирскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дождливая и прохладная погода в Новосибирске закончится, на этой неделе по области ожидается потепление до 34 градусов.

По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на четверг в Новосибирской области все еще возможны дожди и грозы. День будет уже без осадков. Ночью будет 12-17 градусов, днем – 22-27, местами по области – до 33 градусов жары.

Еще теплее погода будет в пятницу, осадков уже не ожидается. Ночью будет 13-18, днем – 24-29, по городу – до 32, по области – местами до 34 градусов выше нуля.

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