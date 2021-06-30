Жара до +34 придет в Новосибирскую область

Дождливая и прохладная погода в Новосибирске закончится, на этой неделе по области ожидается потепление до 34 градусов.

По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на четверг в Новосибирской области все еще возможны дожди и грозы. День будет уже без осадков. Ночью будет 12-17 градусов, днем – 22-27, местами по области – до 33 градусов жары.

Еще теплее погода будет в пятницу, осадков уже не ожидается. Ночью будет 13-18, днем – 24-29, по городу – до 32, по области – местами до 34 градусов выше нуля.