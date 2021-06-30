Снайперы уничтожили условного противника под Новосибирском

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской области во время тактико-специального учения уничтожили полевой узел связи условного противника при поддержке снайперов, сообщает пресс-служба ведомства.

По замыслу учения в районе полевого командного пункта подразделением РЭБ была вскрыта работа радиостанции условного противника. После получения координат района, для поиска и уничтожения передающего оборудования были задействованы подразделения специального назначения. Военнослужащие выполнили задачи по разведке целей с использованием специальных приборов наблюдения.

Для уничтожения постов охранения были задействованы снайперы, которые из бесшумных винтовок «Винторез» без пристрельного выстрела, провели их уничтожение.

Далее после успешного выполнения задачи снайперов, для разгрома противника и захвата секретных документов были задействованы группы специального назначения, которые из автоматов АК-12, пулеметов «Печенег» провели уничтожение условного противника. Обнаруженное оборудование было заминировано и уничтожено после отхода группы.

Так же в ходе учения, военнослужащие выполнили стрельбу из штатного стрелкового оружия по целям на дальности от 200 до 800 метров с применением современных технических средств наблюдения и прицеливания.