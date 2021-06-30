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Подросток погиб за рулем автомобиля в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МВД Тувы

Подросток сел за руль машины, чтобы покатать шестерых друзей, он не справился с управлением, водитель погиб, двое пассажиров пострадали, сообщил во соцсетях врио главы Тувы Владислав Ховалыг.

По предварительным данным установлено, что 13-летний житель Чадана, управляя автомашиной «УАЗ-31512», не справился с управлением и допустил опрокидывание автомашины. Вместе с водителем в салоне автомашины находилось шесть пассажиров в возрасте 12-14 лет.

«13-летний мальчик сел за руль машины и не справился с управлением. Он погиб на месте происшествия, двое находятся в больнице, четверым оказана разовая медицинская помощь», — написал Ховалыг.

Он отметил, что слабо работает социальный блок по организации детского летнего отдыха.

«В нынешних условиях, когда все так же продолжается пандемия COVID-19, контроль должен быть всесторонний и жесткий. Даже незначительное упущение может привести к печальным последствиям. Требую усилить все профилактические мероприятия, призываю родителей быть ответственнее к жизни и здоровью детей, а также ни в коем случае не давать ключи от машины несовершеннолетним», — написал он.

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Республика Тува #ЧП #ДТП
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