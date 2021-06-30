Девочка погибла при обрушении перекрытия дома в Новосибирске

Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области
Следователи возбудили уголовное дело о гибели 13-летней девочки
при обрушении перекрытия между этажами в строящемся доме, сообщает СУ СК РФ по
Новосибирской области.
Во вторник вечером в строящемся доме по улице Кирпичный
переулок, 1а в Октябрьском районе произошло обрушение перекрытия между пятым и
шестым этажами. Было построено семь этажей. Под завалами погибла 13-летняя
девочка.
Возбуждено дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение
правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по
неосторожности смерть человека).