НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Девочка погибла при обрушении перекрытия дома в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
302 0
Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Следователи возбудили уголовное дело о гибели 13-летней девочки при обрушении перекрытия между этажами в строящемся доме, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Во вторник вечером в строящемся доме по улице Кирпичный переулок, 1а в Октябрьском районе произошло обрушение перекрытия между пятым и шестым этажами. Было построено семь этажей. Под завалами погибла 13-летняя девочка.

Возбуждено дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Еще по теме
Подросток погиб за рулем автомобиля в Туве
Информация об изнасиловании детей в детдоме Иркутска появилась в Сети
СК в Забайкалье возбудил дело после смерти ребенка в бане
Мошенник из Бурятии обманул красноярцев на 2,5 млн рублей
смотреть все
Новосибирск #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Врачи в Бурятии вылечили от COVID 101-летнюю бабушку
Жара до +34 придет в Новосибирскую область
Снайперы уничтожили условного противника под Новосибирском
Подросток погиб за рулем автомобиля в Туве
Самое популярное
Грандиозная распродажа игр стартовала в Steam
Системные требования Windows 11 напугали пользователей
Москву расстроил отказ ЕС от саммита с Россией
Появились первые фото собранного «убийцы БелАЗа»
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
2 июля 19:00
(МСК)
Швейцария
Испания
2 июля 22:00
(МСК)
Бельгия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
29 июня 22:00
(МСК)
Швеция 1
Украина 2
29 июня 19:00
(МСК)
Англия 2
Германия 0
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 51 голос
  • Kohka76 — 27 голосов
  • SYROGAT — 27 голосов
написать кричалку
Картина дня
Путин ответит на вопросы россиян
Захарова сравнила поведение США со сказкой про Крошку Енота
Путин подписал закон о защите минимальных доходов должников
Попова призвала Мишустина запретить массовые мероприятия
О самом главном
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Эксперт призвала поднять тарифы на холодную воду
23
Путин пообещал военным новые ракеты
21
Москву расстроил отказ ЕС от саммита с Россией
20
Максимальную смертность от COVID за неделю отметили в России
18
Байден увидел две сферы для сотрудничества России и США
Sibnet.Ru