Девочка погибла при обрушении перекрытия дома в Новосибирске

Следователи возбудили уголовное дело о гибели 13-летней девочки при обрушении перекрытия между этажами в строящемся доме, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Во вторник вечером в строящемся доме по улице Кирпичный переулок, 1а в Октябрьском районе произошло обрушение перекрытия между пятым и шестым этажами. Было построено семь этажей. Под завалами погибла 13-летняя девочка.

Возбуждено дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.