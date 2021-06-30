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Путин подписал закон о защите минимальных доходов должников

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин подписал закон о минимальном гарантированном доходе людей с долгами, на который не может быть наложено взыскание.

Как говорится в пояснительной записке к документу, нередко возникают ситуации, когда взыскание долга оставляет человека без средств к существованию.

«Должник-гражданин вправе обратиться в подразделение судебных приставов <...> c заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Для этого должник должен подать соответствующее заявление о защите конкретного банковского счета. Банк при взыскании долга будет обязан оставлять на нем указанную сумму.

Ограничение не распространяется на взыскание алиментов, возмещение причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда, компенсацию морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплату административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера.

Банки также по-прежнему смогут списывать со счетов должника задолженности по коммуналке и средства по «иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды».

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