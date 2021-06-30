Сборная Украины обыграла Швецию и прошла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Украины обыграла команду Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020, победный гол украинцы забили на последней минуте овертайма — 2:1.

Счет открыл Александр Зинченко с передачи Андрея Ярмоленко, в конце первой половины встречи Эмиль Форсберг забил ответный гол. Во втором тайме командам отличиться не удалось, основное время матча завершилось вничью — 1:1.

На 99-й минуте матча Маркус Даниэльссон грубо сфолил на игроке сборной Украины Артеме Беседине и получил красную карточку. После этого украинцы осадили штрафную шведской сборной и на последней минуте овертайма решающий мяч забил Артем Довбик.

Благодаря победе украинцы вышли в 1/4 финала чемпионата Европы, это произошло впервые в истории независимой Украины. Теперь подопечным Шевченко предстоит сыграть с командой Англии.