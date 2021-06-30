Сборная Англии победила Германию на Евро-2020

Сборная Англии по футболу победила команду Германии со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Первый тайм прошел в напряженной и вязкой борьбе и завершился без забитых голов. Во втором тайме на 75-й минуте счет открыл Рахим Стерлинг. Немцы могли довольно быстро сравнять счет, но Томас Мюллер промахнулся, выйдя один на один с голкипером англичан.

После этого игра приобрела обоюдоострый характер, но повезло сборной Англии — ее игрок перехватил мяч на чужой половине поля и организовал быструю контратаку, которую результативно завершил Харри Кейн — 2:0.

На последних минутах команда Германии заперла англичан на своей половине поля, но те выстояли и сохранили комфортное преимущество до финального свистка. Немцы покидают Евро-2020, а сборная Англии прошла в четвертьфинал, где встретится с победителем матча между Швецией и Украиной.