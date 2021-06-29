Смартфон-хамелеон научили менять цвет корпуса

Концептуальный смартфон Infinix Concept Phone 2021 получил заднюю крышку, которая умеет автоматически менять цвет в зависимости от сценариев использования.

Например, при входящем звонке серый цвет задней панели меняется на синий. При зарядке цвет может стать красным, при этом корпус частично начинает мигать. Функции «хамелеона» доступны благодаря сочетанию электрохромной и электролюминесцентной технологий.

Infinix Concept Phone 2021 также получил сверхбыструю проводную зарядку 160 Вт и поддержку беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Отмечается, что полная зарядка аккумулятора занимает всего десять минут.

Смартфон оснащен изогнутым по бокам 6,7-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии AMOLED. Основная камера получила 64-мегапиксельный сенсор, который дополняют еще три объектива и фронтальный датчик.

Устройство базируется на однокристальной системе MediaTek Helio G95 и работает под управлением операционной системы Android 11. Концепт не имеет даты выхода, так что его появление в коммерческом сегменте пока под вопросом.