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WhatsApp получил долгожданную функцию

Источник:
WABetainfo
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Фото: © Sibnet.ru

Популярный мессенджер WhatsApp получил функцию одновременного использования одной учетной записи на нескольких устройствах, которую пользователи ждали уже несколько лет.

Теперь после запуска устройств мобильному приложению больше не нужно оставаться в Сети, чтобы WhatsApp Web и WhatsApp Desktop работали одновременно. В таком режиме можно пользоваться пятью гаджетами, прикрепленными к одному аккаунту.

Общение при одновременном использовании нескольких устройств по-прежнему будет зашифровано с помощью алгоритмов WhatsApp, подчеркивают разработчики. Однако функция пока заработала для головного приложения на Android.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, потребуется принудительно обновить приложения до бета-версии под номером 2.21.14.1. Позже функция заработает для всех пользователей на стабильной сборке.

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