WhatsApp получил долгожданную функцию

Популярный мессенджер WhatsApp получил функцию одновременного использования одной учетной записи на нескольких устройствах, которую пользователи ждали уже несколько лет.

Теперь после запуска устройств мобильному приложению больше не нужно оставаться в Сети, чтобы WhatsApp Web и WhatsApp Desktop работали одновременно. В таком режиме можно пользоваться пятью гаджетами, прикрепленными к одному аккаунту.

Общение при одновременном использовании нескольких устройств по-прежнему будет зашифровано с помощью алгоритмов WhatsApp, подчеркивают разработчики. Однако функция пока заработала для головного приложения на Android.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, потребуется принудительно обновить приложения до бета-версии под номером 2.21.14.1. Позже функция заработает для всех пользователей на стабильной сборке.