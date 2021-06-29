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Новые технологии спасли прямую линию Путину

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Новые технологии позволят провести прямую линию с президентом России Владимиром Путиным в безопасном формате, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Без них традиционную программу пришлось бы отменить.

Песков уточнил, что новый формат позволяет застраховаться от нарушения санитарных режимов. Так, граждане могут направить вопрос президенту в любом формате, начиная от традиционного телефонного звонка и видеообращения и заканчивая обращениями на сайт и СМС.

Чтобы задать вопрос в этом году, не потребуется специально оборудованных мест и съемочных групп, напомнил Песков. В 2020 году из-за пандемии коронавируса прямую линию не стали проводить отдельным мероприятием.

«В этом году, как мы уже объясняли, за счет технологических приемов, за счет приложения к смартфонам, собственно, мы получили возможность и предоставили возможность гражданам страны самостоятельно задавать президенту вопросы», — пояснил он.

Прямая линия Путина пройдет 30 июня и начнется в 12.00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать «Первый канал», телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

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