Космический грузовик «Прогресс МС-17» вышел на орбиту

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17», который должен доставить грузы на борт Международной космической станции, успешно вышел на орбиту после отделения от ракеты-носителя «Союз-2.1а», сообщается на сайте Роскосмоса.

Сближение космического грузовика с МКС пройдет по двухсуточной схеме, стыковка корабля с модулем «Поиск» запланирована на 2 июля. Это второй запуск российского грузового корабля к Международной космической станции в 2021 году.

Грузовой корабль доставит на станцию 470 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, баллоны с кислородом, более 1,5 тонн сухих грузов, включая оборудование, продукты питания и аппаратуру для проведения космических экспериментов.

При этом «Прогресс МС-17» во время полета опасно сблизится со спутником связи Starlink и фрагментом ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Сближение с этими объектами произойдет за 3,5 часа до стыковки корабля с Международной космической станцией.