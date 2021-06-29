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Найден альтернативный способ заражения коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Американские ученые обнаружили новый способ попадания коронавируса в организм, который способен ускорить распространение инфекции.

Обычный механизм вторжения SARS-CoV-2 предполагает проникновение в клетку при помощи так называемого спайкового белка, который взаимодействует с ферментом ACE2 на поверхности, пишет Phys.org.

Исследователи обнаружили, что мутировавшие варианты коронавируса уже не используют рецепторы ACE2. Это удалось установить после экспериментов с раковыми клетками, у которых данный фермент отсутствует.

Ученые назвали результаты экспериментов «невероятным сюрпризом». Они предполагают, что вирус постоянно ищет новые способы проникновения в клетки в обход стандартной схемы с использованием рецептора ACE2.

Пока неясно, существует ли подобный штамм коронавируса в реальных условиях вне лаборатории. Однако есть и позитивные результаты — такие мутации остаются восприимчивы к вакцинам, процедура прививки достаточно эффективно защищает людей.

Тема: Коронакризис
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