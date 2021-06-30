«Новые люди» предлагают учить предпринимательству в школах

Более 80% опрошенных россиян считают, что школа не готовит детей к реалиям современной жизни. И многие высказываются за включение в программу дисциплин, которые учили бы обращению с финансами и основам предпринимательства. «Новые люди» предлагают вариант реализации такого образования.

«Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик — государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик – это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует», — приводит слова лидера «Новых людей» Алексея Нечаева пресс-служба партии.

По его убеждению, предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать. И тогда новый экономический курс России сможет опираться на предпринимательскую энергию молодых людей.

ВЦИОМ весной 2021 года провел опрос среди граждан России в возрасте от 12 до 60 лет (1,2 тысячи респондентов). Выяснилось, что в части подготовки к самостоятельной жизни 82% считают школу бесполезной. При этом 62% родителей высказали желание, чтобы их дети стали предпринимателями.

Нечаев добавляет, что представления о школе как о казарме, которая готовит к жизни по шаблону, уходят в прошлое: «Мир другой, а школа выпускает людей с устаревшими навыками. Предпринимательство — это компетенция XXI века. Она должна стать новой всеобщей грамотностью. Мы видим, что этого хотят более 60% людей».

«Многие цифры интересны в этом исследовании (опросе ВЦИОМ), но одна цифра — это бомба. Более 80% респондентов полагают, что школа не готовит к реальной жизни. По сути это провал системы школьного образования. Школа не учит понимать, чего хочет человек в жизни», — подчеркнул Артем Соловейчик, лидер движения «Школа — наше дело».

«Новые люди» предлагают включить обучение предпринимательству в школьную программу. Тем более, что фонд «Капитаны», основанный Алексеем Нечаевым, уже несколько лет успешно развивает такую образовательную программу в Москве и 12 регионах России.

«Я начала интересоваться бизнесом в 14 лет. Зарабатывать стала в 20, после обучения предпринимательству. Если бы у меня появились навыки ведения собственного дела раньше, я бы не теряла столько времени. Зарабатывать начала бы сразу после школы. Ведь это так классно: не думать долго куда пойти учиться, а сразу знать где и как ты заработаешь» — говорит Анастасия Филиппова из Волгограда, студентка третьего курса факультета «Капитаны».

Партия предлагает масштабировать опыт фонда «Капитаны» на всю страну. «Нужно массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса. У нас есть такие выпускники, которые готовы быть наставниками. Они уже передают свой опыт и делятся знаниями», — говорит Иван Моручков, заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова.

А начать можно со школ Новосибирской области. До кризиса, связанного с пандемией в 2020 году, торговля и сфера услуг составляли важную часть экономической системы области, и при восстановлении экономики они же первыми потребуют обновленные трудовые ресурсы, которые способна готовить школьная система.

К тому же Новосибирская область традиционно считается научным регионом, где регулярно появляются интересные инновационные проекты. Этим проектам и стартапам очень нужны молодые предприниматели, за обучение которых так ратуют «Новые люди», отмечает пресс-служба партии.

Фото: © партия «Новые люди»

СПРАВКА: Партия «Новые люди» на выборах 2020 года в Новосибирской области преодолела избирательный барьер и набрала 7,0 %. «Новые люди» обошли таких политических тяжеловесов как «Справедливая Россия» и «Родина». В итоге новая партия получила сразу три мандата в Законодательном собрании. Похожее изменение политического расклада произошло и в других регионах.

Лидер списка партии Дарья Карасева назвала такой результат закономерным. По ее мнению, итоги подтвердили очевидное – люди хотят обновления.