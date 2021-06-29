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Футбольный судья сравнил гонорары в России и за границей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/refkarasev79

Главный арбитр за работу на матче Российской премьер-лиги получит 100 тысяч рублей, в УЕФА эта сумма в четыре раза больше, рассказал рефери Сергей Карасев, обслуживающий матчи на Евро-2020.

«Одна игра (в РПЛ) — 100 тысяч рублей чистыми главному арбитру. В ФНЛ эта сумма в районе 35-40 тысяч», — сказал Карасев в интервью Sport24.

По его словам, гонорар за работу в матчах УЕФА стоит как четыре игры в РПЛ.

«В матчах УЕФА нет разницы: матчи сборных, Лига Европы и Лига чемпионов — сумма одинаковая, но зависит от категории. Условно, если я в топ-категории, то получаю по максимуму. Но с 1/4 финала идет еще какая-то надбавка», — отметил он.

Карасев работал главным судьей на трех матчах Евро-2020. Среди них встречи группового этапа Италия — Швейцария и Германия — Венгрия, а также матч 1/8 финала между Нидерландами и Чехией. В активе Карасева 10 желтых карточек на турнире и одно удаление.

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ЕВРО 2020 #Футбол
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