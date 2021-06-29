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Сроки плановой вакцинации признали нереальными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия не сможет добиться заявленного показателя 60% вакцинированных россиян к осени, сроки будут сдвигаться, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что сейчас все больше и больше граждан проявляют сознательность. Если динамика сохранится, достижение коллективного иммунитета станет возможно при условии изменения сроков.

Весной правительство поставило задачу вакцинировать 60% взрослых россиян к осени 2021 года. Такой показатель позволит взять эпидемию коронавирусной инфекции под контроль. Гарантированно остановить распространение инфекции сможет вакцинация 70-80% населения.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 уже начал передавать властям в регионах новый план по вакцинации, согласно которому к началу осени прививки должны быть сделаны лишь 30–35% россиян.

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Политика #Россия #Здоровье
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