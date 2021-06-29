Систему QR-кодов для посещения общепита разработали в Новосибирске

Новосибирская область рассмотрит возможность введения системы QR-кодов для посещения заведений общепита только тем, кто привит от коронавируса или переболел им, сообщил журналистам во вторник министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

«На этой неделе мы обсудим эти все возможности с бизнесом и Минцифрой для того, чтобы эту платформу (систему QR-кодов) внедрить, чтобы это было удобно и оперативно. Надо будет связать нашу цифровую систему с медицинской платформой, с Госуслугами, если это потребуется. Но такие программные решения уже есть», – цитирует Гончарова «Интерфакс».

С 28 июня заведения общепита в Москве должны перейти на систему работы по QR-кодам, которые выдаются тем, кто перенес COVID-19, привит или имеет отрицательный результат теста на коронавирус. Заведения, которые не выполнят требования, смогут работать только навынос или на доставку.