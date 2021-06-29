Трое погибли в ДТП на Алтае

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Алтайском крае во вторник, погибли три человека, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, авария произошла утром во вторник в Михайловском районе Алтайского края на 210 километре автодороги «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области».

Honda Fit под управлением 38-летнего водителя, который двигался в сторону Михайловского, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora, за рулем которой был 34-летний водитель.

В результате аварии погибли водитель Lada и двое его пассажиров – женщина 69 лет и 14-летний подросток. Еще один пассажир 16 лет попал в больницу с тяжелыми травмами. Водитель Honda также пострадал и госпитализирован. Обстоятельства аварии устанавливаются.