НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Трое погибли в ДТП на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
106 0
Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Алтайском крае во вторник, погибли три человека, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, авария произошла утром во вторник в Михайловском районе Алтайского края на 210 километре автодороги «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области».

Honda Fit под управлением 38-летнего водителя, который двигался в сторону Михайловского, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora, за рулем которой был 34-летний водитель.

В результате аварии погибли водитель Lada и двое его пассажиров – женщина 69 лет и 14-летний подросток. Еще один пассажир 16 лет попал в больницу с тяжелыми травмами. Водитель Honda также пострадал и госпитализирован. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Еще по теме
Мотоциклист без прав разбился в Новосибирской области
Водителя электросамоката в Красноярске арестовали на 10 суток
Фура с арбузами перевернулась под Томском
Инспектор ДПС погиб в ДТП в Новосибирской области
смотреть все
ЧП #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Систему QR-кодов для посещения общепита разработали в Новосибирске
Трое погибли в ДТП на Алтае
Банда омичей ответит за похищение пары новосибирцев
Отдаленные красноярские поселки осветят с помощью солнечных батарей
Самое популярное
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
World of Tanks получила масштабное обновление
Грандиозная распродажа игр стартовала в Steam
Системные требования Windows 11 напугали пользователей
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
29 июня 19:00
(МСК)
Англия
Германия
29 июня 22:00
(МСК)
Швеция
Украина
Весь календарь
Последние матчи
28 июня 22:00
(МСК)
Франция 3
Швейцария 3
28 июня 19:00
(МСК)
Хорватия 3
Испания 5
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 48 голосов
  • Kohka76 — 27 голосов
  • SYROGAT — 26 голосов
написать кричалку
Картина дня
Медведев заявил, что неправильно России закупать продукты за рубежом
Россия побила рекорд суточной смертности от COVID-19
Возраст молодежи в России предложили повысить до 40 лет
Разработана технология «мгновенной» зарядки смартфонов
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Uynachalnica

Повышение пенсионного возраста тоже опровергали...

Uynachalnica

Цитата«Это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий....

Uynachalnica

Харошая инициатива! Нужно и дальше продолжать, допустим: вице-губернатор по контролю за проведением старушек...

BETEPAH86

Вколи себе 4 штуки, и все разные, может поможет....
Sibnet.Ru