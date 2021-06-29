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Банда омичей ответит за похищение пары новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Трое жителей Омска предстанут перед судом за похищение девушки и ее сожителя из-за денег, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, преступление произошло в октябре 2020 года. Трое омичей на Land Cruiser приехали в Новосибирск, чтобы преступным путем забрать деньги у своих знакомых.

«Мужчины … под надуманным предлогом пригласили ранее знакомую им 32-летнюю жительницу города Новосибирска и ее 39-летнего сожителя в съемную квартиру на территории Железнодорожного района. После чего злоумышленники стали незаконно удерживать их в квартире против воли, требовать у потерпевших денежные средства», – говорится в сообщении.

Чтобы найти деньги, омичи привезли мужчину к нему домой, ему удалось сбежать. Тогда сообщники забрали девушку, посадили в машину и повезли в Омск, но по пути их остановили сотрудники ДПС.

Теперь трое омичей предстанут перед судом по статье «Похищение с применением насилия», санкции которой предусматривают до 12 лет колонии. Также в описании статьи указано, что женщина была беременна.

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