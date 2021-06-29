Дневную сонливость посчитали симптомом опасного заболевания

Постоянная дневная сонливость и бессонница ночью могут указывать на серьезные проблемы с печенью, рассказал врач и кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.
«Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость. Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени», — сказал Монахов в интервью «Пятому каналу».
Медик уточнил, что на проблемы с печенью дополнительно указывают такие симптомы, как желтизна кожных покровов и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье. Если они сочетаются с дневной сонливостью, это повод насторожиться.
Монахов также отметил, что для здоровья печени желательно придерживаться средиземноморской диеты, употреблять омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты. Кроме этого, он порекомендовал поддерживать физические нагрузки
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