Россия побила рекорд суточной смертности от COVID-19

За последние сутки от коронавирусной инфекции в России умерло 652 человека, что стало новым максимумом с начала пандемии, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Предыдущий рекорд был зафиксировано 24 декабря прошлого года, когда было объявлено о смерти от COVID-19 635 человек. Всего по официальным данным в России от коронавирусной инфекции с начала пандемии умерли 134545 человек.

За минувшие сутки в стране выявлены еще 20616 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся достигло 5493557 человек. Больше всего заболевших в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с начала июня. Некоторые эксперты заявили о начала третьей волны пандемии. На этом фоне в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.