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Россия побила рекорд суточной смертности от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

За последние сутки от коронавирусной инфекции в России умерло 652 человека, что стало новым максимумом с начала пандемии, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Предыдущий рекорд был зафиксировано 24 декабря прошлого года, когда было объявлено о смерти от COVID-19 635 человек. Всего по официальным данным в России от коронавирусной инфекции с начала пандемии умерли 134545 человек.

За минувшие сутки в стране выявлены еще 20616 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся достигло 5493557 человек. Больше всего заболевших в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с начала июня. Некоторые эксперты заявили о начала третьей волны пандемии. На этом фоне в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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