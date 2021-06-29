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Информация об изнасиловании детей в детдоме Иркутска появилась в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Уголовный кодекс РФ
Фото: © Sibnet.ru

Информация, что в одном из детских домов Иркутска подросток насилует детей, появилась в социальных сетях во вторник. Правоохранительные органы начали проверку сообщений.

В соцсетях появилась запись, на которой женщина, представившаяся сотрудницей центра помощи детям-сиротам, рассказывает, как один из воспитанников учреждения насилует младших мальчиков. Женщина утверждает, что подросток делал это постоянно, и о преступлениях якобы знало руководство центра.

Правоохранительные органы проверяют информацию, распространенную в Сети по статьям 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 239 УК РФ (халатность), пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Специалисты Министерства социального развития области подтвердили факт проверки и уточнили. В министерстве считают, что директор центра и педагоги неудовлетворительно исполняли свои обязанности. Меры в их отношении последуют по итогам проверки.

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Иркутск #Происшествия #ЧП
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