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Новую технологию нефтепереработки предложили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Ученые института катализа СО РАН предложили новую технологию переработки нефти – замену газообразного водорода на спирты, сообщила во вторник пресс-служба учреждения.

Газообразный водород применяется для увеличения глубины переработки тяжелых нефтей и очистки нефтепродуктов от сернистых загрязнителей, что улучшает качество товарных топлив, масел и смазочных материалов. Доля тяжелого сырья в структуре нефтепереработки растет, а применение водорода имеет серьезные ограничения, поэтому необходимы новые технологии, считают ученые.

Они предложили заменить газообразный водород на спирты с использованием высоконаполненных никель-кобальтовых металлических катализаторов, которые не имеют аналогов в мире.

«Со спиртами гораздо удобнее работать и легче дозировать по сравнению с газами. К тому же, спирты способны активно воздействовать на разные компоненты тяжелых нефтей, в частности, выступать восстановителями, поскольку при определенных реакционных условиях легко «делятся» своим водородом, входящим в состав их молекул», — рассказал старший научный сотрудник института Андрей Чибиряев.

По словам ученого, один литр спирта может дать до полкубометра чистого водорода. Этого хватило бы для глубокой переработки 4 килограммов нефти по существующим технологиям.

Авторы планируют провести комплексное исследование спиртов применительно к превращениям компонентов тяжелых нефтей при повышенных температурах и давлениях. Исследование поддержано грантом РНФ в размере 18 миллионов рублей, рассчитанным на 2021-2023 годы.

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