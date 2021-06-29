Разработана технология «мгновенной» зарядки смартфонов

Исследователи из Кембриджского университета представили систему зарядки аккумуляторов, которая позволит полностью заряжать аккумуляторы смартфонов любой емкости максимум за пять минут.

Команда изучила поведение литий-ионных аккумуляторов при зарядке и разрядке и разработала механизм для управления скоростью зарядки, что привело к созданию сверхбыстрой системы зарядки.

Что немаловажно, революционная технология зарядки имеет низкую стоимость и способна увеличить срок жизни аккумулятора, избегая при этом перегрева. Но для коммерческого использования потребуются доработки, предупреждают разработчики.

На сегодня рекорд зарядки для смартфонов принадлежит компании Xiaomi, которая разработала систему быстрой зарядки под названием HyperCharge мощностью 200 Вт. Она способна полностью зарядить аккумулятор смартфона Xiaomi Mi 11 Pro емкостью 4000 мАч за восемь минут.