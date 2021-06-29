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Подъезд в Новосибирске обесточили из-за кошки в электрощитке

Источник:
Sibnet.ru
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Кошка пробралась в электрощиток в подъезде дома на Гусинобродском шоссе и отказывалась вылезать, пришлось обесточить весь подъезд, сообщила во вторник муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) Новосибирска.

В понедельник в одном из многоквартирных домов по Гусинобродскому шоссе кошка забралась в электрощитовую – каким образом, спасателям осталось неясно. До приезда специалистов подъезд был обесточен, но своими силами извлечь животное из кучи проводов жильцы и работники ЖЭУ не смогли.

«Прибывшим на вызов спасателям МАСС также пришлось немного повозиться. Кошка угрожающе шипела, кусалась и царапалась, но при этом отказывалась покидать насиженное место. В конечном итоге, спасателям удалось распутать ее ноги, голову и туловище и вытащить из электрощитка. Животное, огрызнувшись напоследок, сбежало от спасателей в подъезд», – сказано в сообщении.

Успокоившись, кошка села на подоконник, после чего ее забрали жители дома. Спасательная операция заняла около 40 минут.

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