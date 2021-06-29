Windows 11 стала доступна для скачивания

Компания Microsoft выпустила доступную для скачивания версию своей новой операционной системы Windows 11. Сборка под номером Build 22000.51 официально доступна для участников программы Windows Insiders.

При этом официальная сборка отличается от самой первой Windows 11, которая утекла в Сеть после анонса. Так, приложение Microsoft Store получило переработанный пользовательский интерфейс и настройки клавиатуры на сенсорном экране.

Для пользователей, использующих внешний монитор с ноутбуком, улучшено подключение — элементы операционной системы корректно размещаются на большом экране при подключении монитора и сворачиваются при отключении.

Разработчики отмечают, что перед установкой новой тестовой Windows 11 рекомендуется убедиться, что ПК соответствует всем системным требованиям. Для этого Microsoft выпустила специальную утилиту PC Health Check.

Windows 11 отличается от «десятки» переработанным интерфейсом и дизайном. Операционная система получила новые значки, меню «Пуск», виджеты и панель задач. Ожидается, что официальное распространение ОС для рядовых пользователей стартует в октябре 2021 года.