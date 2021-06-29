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СК в Забайкалье возбудил дело после смерти ребенка в бане

Источник:
Sibnet.ru
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Ведро на полке в бане
Фото: © Anniepan / Pixabay License

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело после гибели 12-летней девочки в бане. По предварительным данным, ребенка убило электрическим током, сообщило ведомство.

По данным следствия, в воскресенье около 16.30 по местному времени (10.30 мск) 12-летняя девочка находилась в бане. В какой-то момент она взялась рукой за неисправный удлинитель-тройник и получила удар электрическим током. Ребенок умер на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили мать девочки. Эксперты изъяли электроприбор. Его направят специалистам для проведения необходимых исследований. Проводятся другие следственные действия для того, чтобы установить все происшествия.

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

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