Родные сбитых поездом новосибирских школьниц попросили огородить пути

Поезд насмерть сбил двух школьниц под Новосибирском. Родственники погибших девочек создали петицию с просьбой обезопасить железнодорожные пути в районе станции Береговой.

Поезд сбил двух 13-летних девочек, которые возвращались с пляжа, на перегоне между станциями Обское море и Береговой 18 июня. Одна из школьниц погибла на месте, другая позже умерла в больнице.

Как написали в обращении родные девочек, школьницы шли по «десятилетиями протоптанной дороге», которая прямиком выходит на остановку общественного транспорта «Поселок Кирова».

«Но на пути есть одно препятствие – железнодорожные пути. К несчастью, в момент, когда девочки подошли к этому, до сих пор неофициальному переходу, по дальнему пути шел грузовой состав, и переход путей в этот момент оказался невозможен», – сказано в тексте петиции.

Девочки дождались, пока проедет товарный поезд, но из-за его шума не заметили электрички, которая въехала им в спину. Разрешенная скорость движения на этом участке – 100 километров в час. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло.

«Почему на этом месте, традиционно (десятилетиями) используемом для перехода путей сотнями (а может, и тысячами) людей в день, до сих пор нет официального надземного или, хотя бы, наземного пешеходного перехода? Почему там элементарно не снизить регламентную скорость со 100 километров в час хотя бы до 60 километров в час? Или почему хотя бы не исключен доступ людей путем ограждений, как это делается в других городах РФ и в городах Европы?» – сказано в тексте.

Менее чем за сутки с публикации петиции под обращением к губернатору региона Андрею Травникову, мэру Анатолию Локтю, депутату Горсовета Наталье Пинус и директору «РЖД» Олегу Белозерову оставили свои подписи более 1,6 тысячи человек.