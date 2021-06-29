Телеканалы «Sony» сменили названия

Телеканалы под новыми названиями «Red», «Black» и «Sci-fi» появились в эфире с четверга, заменив прежние «Sony Channel», «Sony Turbo» и «Sony Sci-Fi». Ядром наполнения телеканалов станут известные сериалы, фильмы и телешоу производства Sonу Pictures Television.

Теперь «Sony Sci-Fi» станет «Sci-fi», «Sony Channel» и «Sony Channel HD» — «Red», «Sony Turbo» —«Black».

«Red» — это знакомые «Аббатство Даунтон», «Проект Подиум», «Правила моей кухни», и захватывающие «Хороший доктор» и «Новый Амстердам», а также провокационные «Рассказ Служанки», «Расскажи мне сказку» и «Великая».

«Black» — захватывающий, правдивый и разнообразный контент для мужчин. «Во все тяжкие», «Миллиарды», «Фарго», «Лучше звоните Соулу», «Достать коротышку». На телеканале представлены драмы и триллеры.

«Sci-fi» — развлекательный телеканал. Здесь есть не только истории про будущее, невероятные технологии и загадочный и манящий Космос, но и параллельные миры, супергерои, мистика, необъяснимые явления, мифы, легенды.