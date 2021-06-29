УАЗ показал фотографию нового автодома

Ульяновский автомобильный завод опубликовал в социальных сетях фото нового автодома на базе модели «Профи».

«Стеклопластиковый кузов, санузел с душем, диван-трансформер, кухня, подъемная кровать…» — так описывается новый автодом.

Отмечается, что возможность отправиться на таком автомобиле в путешествие «появится в обозримом будущем».

УАЗ уже предлагает кемпер «Байкал», созданный на базе знаменитой «буханки». В доме на колесах оборудована кухня с холодильником и мойкой, есть диван-трансформер.