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Сериал про гражданскую войну в Сирии снимут для канала «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой канала «Россия»

Действие нового сериала «Русская жена» будут разворачиваться во время гражданской войны в Сирии в 2015 году. Съемки проекта уже начались.

В центре сюжета русская девушка Алина (Карина Андоленко) живет в Дамаске и вместе с мужем, сирийцем Камилем (Иван Босильчич), воспитывает сына Рустума и дочь Таню. Эхо войны докатилось и до столицы: в Дамаске постоянно происходят теракты, людей похищают ради выкупа.

Однажды Камиль и Рустум бесследно исчезают. Разыскивая их, Алина обращается за помощью к российскому репортеру Евгению (Юрий Чурсин). Ради того, чтобы спасти мужа и сына из смертельной ловушки, Алине придется отправиться в лагерь сирийских боевиков.

Съемки сериала «Русская жена» пройдут в Москве, Крыму и Дагестане. Премьера остросюжетной драмы состоится на канале «Россия».

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