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Жители Новосибирска стали реже пользоваться банкоматами

Источник:
Sibnet.ru
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Снятие наличных в банкомате
Фото: © Sibnet.ru

Отношение жителей Новосибирска к банкоматам изменилось в течение пандемийного 2020 года. Около трети опрошенных сказали, что перестали пользоваться ими, сообщила Sibnet.ru представитель РГС Банка.

Отвечая на вопрос о влиянии пандемии на частоту пользования банкоматами, часть опрошенных банком (27%) отметили, что стали пользоваться ими в «коронакризис» реже, и только 5% — чаще. В целом, результаты опроса показали, что половина жителей Новосибирска уже практически не используют их для проведения финансовых операций.

Каждый третий житель Новосибирска (36% опрошенных) давно не пользуется банкоматами, предпочитая дистанционные форматы взаимодействия с банками. Еще 19% ответили, что пользуются банкоматом несколько раз в год. Только 28% совершают финансовые операции с их помощью несколько раз в месяц, 10% — еженедельно, а ежедневно — 7%.

«Несмотря на растущее количество пользователей, предпочитающих дистанционные каналы для совершения банковских операций, среди значительной части клиентов до сих пор популярны банкоматы финансовых организаций, в том числе и потому, что роль банкоматов давно вышла за рамки простой выдачи наличных», — прокомментировал директор продуктовой фабрики розничного бизнеса РГС Банка Денис Сорокин.

Среди наиболее популярных сервисов 54% опрошенных отметили операции пополнения и снятия наличных по счетам и картам, 20% — подключение смс-информирования, 16% — оплату услуг, 12% — информационные выписки, 5% — погашение кредитов.

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