Охоту запретили в селах Томской области из-за заболевания медведей

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Управление Россельхознадзора запретило охоту в двух населенных пунктах Томской области из-за трихенеллеза.
На территории села Батурино Асиновского района и села Киреевск Кожевниковского района установили карантин по трихинеллезу. Запрещена охота и вывоз туш.
Трихинеллез распространен среди хищников и млекопитающих. Источники заражения – это дикие кабаны, барсуки, енотовидные собаки, бурые медведи. Человек чаще всего заражается трихинеллезом при употреблении в пищу термически недостаточно обработанного мяса.
Инкубационный период заболевания – от трех до 45 дней, чаще 10-20 дней. После него появляются симптомы болезни: лихорадка, отек век, одутловатость лица, боли в мышцах, высыпания на коже.
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