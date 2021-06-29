Новые «коронавирусные» ограничения ввели в Омской области

Режим повышенной готовности в Омской области продлен до августа, кроме того, власти региона вели новые ограничения, связанные с распространением коронавируса.

«Принято решение снизить наполняемость кинозалов, концертных площадок и театров до 50%. Снижение порога – не более половины зрительских мест – распространяется и на крытые спортивные сооружения. Новые ограничения пока не коснулись формата культурно-массовых и спортивных мероприятий на открытом воздухе», – сообщила администрация региона.

Управление Роспотребнадзора по Омской области внесло предложение приостановить работу фудкортов, но власти решили, что это не поможет остановить коронавирус, но плохо повлияет на бизнес. Оперштаб не стал приостанавливать работу точек общепита и игровых комнат в составе развлекательных комплексов и ТЦ.

«Мы сохраняем тот режим работы, который есть у бизнеса и промышленных предприятий. Все должны понимать: если мы не хотим нового локдауна, остановки наших предприятий, закрытия бизнеса, то должны прививаться. Мы не идем на введение обязательной вакцинации, но призываем всех, у кого нет противопоказаний, это сделать», – сказал губернатор Александр Бурков.