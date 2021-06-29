НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Новые «коронавирусные» ограничения ввели в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
294 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Режим повышенной готовности в Омской области продлен до августа, кроме того, власти региона вели новые ограничения, связанные с распространением коронавируса.

«Принято решение снизить наполняемость кинозалов, концертных площадок и театров до 50%. Снижение порога – не более половины зрительских мест – распространяется и на крытые спортивные сооружения. Новые ограничения пока не коснулись формата культурно-массовых и спортивных мероприятий на открытом воздухе», – сообщила администрация региона.

Управление Роспотребнадзора по Омской области внесло предложение приостановить работу фудкортов, но власти решили, что это не поможет остановить коронавирус, но плохо повлияет на бизнес. Оперштаб не стал приостанавливать работу точек общепита и игровых комнат в составе развлекательных комплексов и ТЦ.

«Мы сохраняем тот режим работы, который есть у бизнеса и промышленных предприятий. Все должны понимать: если мы не хотим нового локдауна, остановки наших предприятий, закрытия бизнеса, то должны прививаться. Мы не идем на введение обязательной вакцинации, но призываем всех, у кого нет противопоказаний, это сделать», – сказал губернатор Александр Бурков.

Тема: Коронакризис
Медики Приангарья попросили о введении локдауна
Кремль опроверг введение обязательной вакцинации
Названы симптомы нового штамма коронавируса «лямбда»
Федеральные сети приостановили работу в Бурятии на две недели
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жители Новосибирска стали реже пользоваться банкоматами
Охоту запретили в селах Томской области из-за заболевания медведей
Археологи продолжат изучение тайн исторического центра Тары
Соболев высмеял красноярского туроператора с советом про ПЦР-тесты
Самое популярное
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
World of Tanks получила масштабное обновление
Грандиозная распродажа игр стартовала в Steam
Системные требования Windows 11 напугали пользователей
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
29 июня 19:00
(МСК)
Англия
Германия
29 июня 22:00
(МСК)
Швеция
Украина
Весь календарь
Последние матчи
28 июня 22:00
(МСК)
Франция 3
Швейцария 3
28 июня 19:00
(МСК)
Хорватия 3
Испания 5
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 48 голосов
  • Kohka76 — 27 голосов
  • SYROGAT — 26 голосов
написать кричалку
Картина дня
Байден увидел две сферы для сотрудничества России и США
Возраст молодежи в России предложили повысить до 40 лет
Подростки массово вредят колесам автомобилей в новом челлендже
УАЗ показал фотографию нового автодома
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Uynachalnica

Повышение пенсионного возраста тоже опровергали...

Uynachalnica

Цитата«Это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий....

Uynachalnica

Харошая инициатива! Нужно и дальше продолжать, допустим: вице-губернатор по контролю за проведением старушек...

BETEPAH86

Вколи себе 4 штуки, и все разные, может поможет....
Sibnet.Ru