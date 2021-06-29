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Клип Niletto на автобусной остановке привел в восторг поклонников

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Niletto (Данил Прытков) записал клип на песню «Someone like you» на улице в центре Москвы. Простоту и честность видео оценили его поклонники.

В видео Niletto танцует под дождем брейк-данс. Музыкант делает это на глазах прохожих и ожидающих транспорт пассажиров, которые с любопытством наблюдают за молодым человеком.

Поклонники пришли в восторг от снятого видео. Многие отметили, что клип получился очень честным и душевным. Но больше всего пользователей Сети поразило, что видео без бюджета и разврата вызвало столько положительных эмоций.

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