МВД проверит слова туроператора о незаконной сдаче ПЦР-теста

Полицейские проверят видеозапись, на корторой туроператов Красноярске делится, как пройти ПЦР-тест с коронавирусом и улететь на отдых, сообщает ГУ МВД по региону.

Директор местного туроператора Екатерина Семенова в Instagram рассказала на видео, как советовала туристам скрыть COVID-19 при тестировании. Женщина в Instagram сообщила, что у ее клиентов был положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию и она посоветовала, чем воспользоваться, чтобы второй тест у туристов был отрицательный и они смогли вылететь в Египет. Видео вызвало ажиотаж в соцсетях. Видео женщина удалила.

Федеральная турфирма Anex Tour отказалась от сотрудничества с красноярским офисом продаж после скандала с его руководителем. Женщина была не официальным представителем компании, а работала по франшизе и партнерскому договору о реализации туров.

Полицейские начали проверку информации о фальсификации ПЦР-теста на коронавирус, чтобы отправить клиентов По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.