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Испания одолела хорватов на Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rolandhino1 / CC BY-SA 4.0

Сборная Испании вышла в четвертьфинал Евро-2020 после победы над Хорватией со счетом 5:3, встреча состоялась в Копенгагене.

В начале встречи испанцы забили автогол — на 20-й минуте испанский нападающий Педри отправил мяч в свои ворота с центра поля, комментаторы назвали эпизод самым курьезным с начала турнира.

После пропущенного автогола результативными ударами в составе сборной Испании отличились Пабло Сарабия (38-я), Сесар Аспиликуэта (56-я) и Ферран Торрес (76-я). Но хорваты сумели отыграться в концовке.

Сначала гол в составе Хорватии забил Мислав Оршич (85-я), а Марио Пашалич сравнял счет (92-я), переведя игру в дополнительное время. Однако в дополнительное время победу Испании принесли голы Альваро Мораты (100-я) и Микеля Оярсабаля (103-я).

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ЕВРО 2020 #Футбол
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