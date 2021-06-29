Испания одолела хорватов на Евро-2020

Сборная Испании вышла в четвертьфинал Евро-2020 после победы над Хорватией со счетом 5:3, встреча состоялась в Копенгагене.

В начале встречи испанцы забили автогол — на 20-й минуте испанский нападающий Педри отправил мяч в свои ворота с центра поля, комментаторы назвали эпизод самым курьезным с начала турнира.

После пропущенного автогола результативными ударами в составе сборной Испании отличились Пабло Сарабия (38-я), Сесар Аспиликуэта (56-я) и Ферран Торрес (76-я). Но хорваты сумели отыграться в концовке.

Сначала гол в составе Хорватии забил Мислав Оршич (85-я), а Марио Пашалич сравнял счет (92-я), переведя игру в дополнительное время. Однако в дополнительное время победу Испании принесли голы Альваро Мораты (100-я) и Микеля Оярсабаля (103-я).