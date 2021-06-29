Швейцария сенсационно выбила с Евро-2020 чемпионов мира

Сборная Швейцарии обыграла сборную Франции по пенальти в матче 1/8 финала Евро-2020, встреча проходила в Бухаресте.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. Швейцарцы открыли счет на 15-й минуте, отличился Харис Сеферович. Во втором тайме судья назначил в ворота французов пенальти, но Льорис отбил удар с «точки».

Сразу после этого дубль сделал Карим Бензема, забивший на 57-й и 59-й минутах. На 75-й минуте у французов отличились и Поль Погба — 3:1. Однако швейцарцы нашли в себе силы и сравняли счет в концовке — сначала Сеферович забил второй мяч, а затем в добавленное время точный удар нанес Марио Гавранович.

В дополнительное время команды не смогли поразить ворота. В серии пенальти сильнее была Швейцария. Решающий пенальти не реализовал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Франция, которая является действующим чемпионом мира, покидает турнир.

Швейцарцы вышли в 1/4 финала чемпионата Европы впервые в истории. Теперь команда сыграет с Испанией, которая обыграла команду Хорватии. Матч 1/4 финала состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.