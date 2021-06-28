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США собрали биоматериалы россиян для суперсолдат

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

США собирали у россиян биоматериалы, которые позволяют понять, почему российские солдаты выносливее американских, сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Ученый в ходе выступления в Российском национальном центре хирургии имени Петровского напомнил, что несколько лет назад США в рамках отдельной программы собирали в России образцы синовиальной (суставной) жидкости россиян.

По словам Ковальчука, такая жидкость очень важна для обеспечения выносливости. Он отметил, что американские спецслужбы считают российский солдат более выносливыми, исследование собранных образцов могло быть частью программы по повышению возможностей военнослужащих.

Спецслужбы России располагают информацией о сборе некоторыми эмиссарами и неправительственными организациями биологического материала представителей различных российских этносов, в 2017 году об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Топ комментариев

Иркут 69

У россиян к нему уже давно нет никаких вопросов. Кроме одного - "когда?"

Uynachalnica

Харошая инициатива! Нужно и дальше продолжать, допустим: вице-губернатор по контролю за проведением старушек...

misha5958317

Да им наплевать с высокой колокольни! Им нужно свой убогий рейтинг поднять перед выборами. Семьи с детьми.........

Uynachalnica

Повышение пенсионного возраста тоже опровергали...
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