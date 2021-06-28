Мобильный интернет установил новый рекорд скорости

Модему Snapdragon X65 удалось установить новый рекорд скорости передачи данных в мобильных сетях пятого поколения 5G, теперь он составляет 10 Гбит/с, сообщает пресс-служба компании Qualcomm.

Во время выставки Mobile World Congress 2021 (MWC), которая проходит в Испании, разработчики продемонстрировали работу Snapdragon X65 в диапазоне mmWav. Скорость загрузки данных превысила 10 Гбит/с.

Отмечается, что подобные скорости открывают новую эру для мобильного интернета. Так, для без проводов станет доступна трансляция фильмов и сериалов в разрешении 4K, а также групповые видеозвонки в максимальном качестве.

Snapdragon X65 поддерживает сети 5G с автономной и неавтономной архитектурой. Также он совместим с сетями LTE, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA 1x, GSM / EDGE. Таким образом, устройство фактически способно работать в сотовых сетях всех поколений.