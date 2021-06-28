Microsoft случайно рассекретила дату выхода Windows 11

Новейшая операционная система Windows 11 официально выйдет 20 октября, эта дата неоднократно появлялась во время презентации Microsoft, хотя представители компании не стали официально уточнять сроки появления ОС.

Так, точную дату можно увидеть на нескольких промо-скриншотах рабочего стола во время презентации, где на панели задач указано «20 октября 2021-го, 11:11». Кроме этого, месяц релиза упоминается на экране в одном из сообщений на панели уведомлений, пишет The Verge.

Октябрь также упоминается в описании нескольких ноутбуков на Windows 10 на сайте американской сети Walmart. Там говорится, что обновиться до следующей версии ОС можно будет с октября 2021 года.

Источники издания подтвердили изданию, что в настоящее время Microsoft собирается выпустить Windows 11 в октябре, ситуацию могут изменить только непредвиденные обстоятельства. Предполагается, что владельцы Windows 10 смогут обновиться до «одиннадцатой» версии бесплатно.