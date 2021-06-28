Путин пообещал военным новые ракеты

Новая межконтинентальная ракета «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и самая современная система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов.

Путин напомнил, что уже поставлены на боевое дежурство гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, которые не имеют прямых аналогов на Западе.

По словам главы государства, новая государственная программа вооружения с горизонтом планирования до 2034 года формируется с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и конструкторских бюро.

Владимир Путин впервые сообщил о разработке в России новейшего гиперзвукового оружия, в частности ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард» и авиационного ракетного комплекса «Кинжал», в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года.