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Путин пообещал военным новые ракеты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Новая межконтинентальная ракета «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и самая современная система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов.

Путин напомнил, что уже поставлены на боевое дежурство гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, которые не имеют прямых аналогов на Западе.

По словам главы государства, новая государственная программа вооружения с горизонтом планирования до 2034 года формируется с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и конструкторских бюро.

Владимир Путин впервые сообщил о разработке в России новейшего гиперзвукового оружия, в частности ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард» и авиационного ракетного комплекса «Кинжал», в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

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Оборона #Оружие #Россия
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Иркут 69

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Uynachalnica

Харошая инициатива! Нужно и дальше продолжать, допустим: вице-губернатор по контролю за проведением старушек...

misha5958317

Да им наплевать с высокой колокольни! Им нужно свой убогий рейтинг поднять перед выборами. Семьи с детьми.........

Uynachalnica

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