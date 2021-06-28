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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль опроверг введение обязательной вакцинации

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Принятие региональными властями решений об обязательной вакцинации от коронавируса работников определенных отраслей экономики не означает, что обязательная вакцинация будет введена во всей стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий. Это не решение об обязательной вакцинации. Это решение об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики», — прокомментировал Песков возможность распространения такого опыта на всю территорию страны.

По словам Пескова, принудительных прививок от коронавируса для граждан России на данный момент нет, а регионы просто вводят дополнительные условия для работы в некоторых отраслях, который нельзя назвать обязательной вакцинацией для всех граждан.

Согласно данным опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru, практически две трети россиян (63%) не одобряют идею обязательной вакцинации от коронавируса в России. При этом почти каждый четвертый россиянин (23%) считает такую идею правильной.

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Политика #Россия #Новости COVID19
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