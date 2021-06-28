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Xiaomi представила телевизор с «безграничным» экраном

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Продажи телевизора Xiaomi Mi TV Q1 75 стартуют в России в ближайшее время, устройство имеет «безграничный» QLED-экран разрешением 4K, сообщается на сайте компании.

Диагональ экрана составляет 75 дюймов, телевизор поддерживает частоту 120 герц и технологию MEMC, которая автоматически оптимизирует отображение контента с низкой частотой кадров, обеспечивая плавность демонстрируемой картинки.

Mi TV Q1 75 имеет угол обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали, есть поддержка технологий HDR10+, HDR10, отвечающих за глубину цвета. Также устройство оснащено стереодинамиками мощностью 30 ватт, встроенным цифровым тюнером.

Mi TV Q1 75 является самым дорогим телевизором в серии Xiaomi, его стоимость составляет 150 тысяч рублей. В открытой продаже устройство появится в августе 2021 года, его можно будет напрямую приобрести на сайте Xiaomi, а также у официальных партнеров производителя.

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