Xiaomi представила телевизор с «безграничным» экраном

Продажи телевизора Xiaomi Mi TV Q1 75 стартуют в России в ближайшее время, устройство имеет «безграничный» QLED-экран разрешением 4K, сообщается на сайте компании.

Диагональ экрана составляет 75 дюймов, телевизор поддерживает частоту 120 герц и технологию MEMC, которая автоматически оптимизирует отображение контента с низкой частотой кадров, обеспечивая плавность демонстрируемой картинки.

Mi TV Q1 75 имеет угол обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали, есть поддержка технологий HDR10+, HDR10, отвечающих за глубину цвета. Также устройство оснащено стереодинамиками мощностью 30 ватт, встроенным цифровым тюнером.

Mi TV Q1 75 является самым дорогим телевизором в серии Xiaomi, его стоимость составляет 150 тысяч рублей. В открытой продаже устройство появится в августе 2021 года, его можно будет напрямую приобрести на сайте Xiaomi, а также у официальных партнеров производителя.