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Сибирский регион вошел в топ по самому недоступному жилью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Алтайского края будут копить на собственное жилье гораздо дольше, чем в большинстве других регионов РФ, свидетельствует исследование РИА «Новости».

«Эксперты посчитали, за какое время семья с одним ребенком и среднестатистической зарплатой в каждом регионе сможет накопить на типовую квартиру с площадью 60 квадратных метров по ценам на начало 2021 года, не используя средства банка. При этом семья должна откладывать для этой цели максимально возможный свободный остаток денежных средств», – говорится в описании исследования.

Рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами. Выяснилось, что доступность жилья в целом по стране снизилась.

Оказалось, что быстрее всего семьи могут накопить на свою квартиру в северных регионах. Последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занял Севастополь, где семье с одним ребенком, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру, понадобится почти 16 лет.

Чуть более 15 лет придется копить проживающим в Кабардино-Балкарской Республике, 14 лет на эту цель уйдет у семей в Крыму, и по 13,5 лет – у семей из Чечни и Алтайского края.

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Иркут 69

У россиян к нему уже давно нет никаких вопросов. Кроме одного - "когда?"

misha5958317

Да им наплевать с высокой колокольни! Им нужно свой убогий рейтинг поднять перед выборами. Семьи с детьми.........

Uynachalnica

Харошая инициатива! Нужно и дальше продолжать, допустим: вице-губернатор по контролю за проведением старушек...

Uynachalnica

Расширят то, расширят, а кто ее потянуть сможет после июня? Тут еще с новой волной и штаммами, как бы...
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