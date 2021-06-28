Представитель МакSим опровергла слух о критическом состоянии певицы

Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская призвала поклонникам не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии артистки.

«Это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки», — заявила Богушевская «Пятому каналу».

Богушевская также опровергла информацию о переводе пациентки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). При этом она пояснила, что состояние певицы остается крайне тяжелым.

МакSим госпитализировали с пневмонией с 40% поражением легких. Затем ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. С тех пор состояние певицы не улучшалось.