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Атомную «батарейку» разработали в США

Источник:
SciTechDaily
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Фото: © IAEA

Ученые Массачусетского технологического института представили концепцию модульного ядерного реактора малой мощности, который можно развернуть для заказчика в течение нескольких недель.

Малый реактор имеет мощность порядка 10 МВт, его можно перевозить в стандартном 12-метровом контейнере, а сама «батарейка» будет готова к запуску сразу после доставки и установки.

Для защиты от проникновения в зону реактора и выбросов используется толстая сталь, реактор охлаждает пассивная система. При этом оптимальным вариантом установки является монтирование «батарейки» ниже уровня земли, что также повышает безопасность.

Отмечается, что никаких специальных знаний для эксплуатации подобных энергетических установок не требуется. Срок службы реактора в среднем составляет десять лет, после этого производитель заберет его для утилизации или перезапуска.

Подобная «батарейка» может снабжать электричеством небольшой городок или удаленное предприятие. Сейчас идут переговоры о начале испытания прототипов реактора на базе одной из национальных лабораторий США.

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