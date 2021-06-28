Премьеру фильма «Дюна» перенесли на месяц из-за Бонда

Премьера фильма «Дюна» Дени Вильнева состоится 22 октября этого года, вместо 1 октября, как ожидалось ранее.

Компания Warner Bros. перенесла дату выхода фильма «Дюна» из-за новой даты выхода фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать», сообщает Deadline.

«Дюну» Вильнева уже переносили почти на год из-за пандемии. Изначально фильм должен был выйти в прокат в декабре 2020 года.

По сюжету фантастической драмы человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Ее главная ценность — пряность, самое важное вещество во Вселенной.

Вместе с «Дюной» сместились еще два ожидаемых проекта: фильм «Множественные святые Ньюарка», который является приквелом сериала «Клан Сопрано», — с 24 сентября на 1 октября, а также драма Клинта Иствуда «Мужские слезы» — с 22 октября на 17 сентября.