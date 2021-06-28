Туристов «Красноярских Столбов» предупредили о нашествии медведей

Туристов нацпарка «Красноярские столбы» предупредили о повышенной активности медведей, людям лучше не посещать утром и вечером, сообщается на сайте парка.

Отмечены следы крупного самца на Каштачной гриве, самки с медвежонком – в районе Лалетинской гривы. Одиночные некрупные особи держатся по северной границе нацпарка, вблизи Роева.

Следы встречаются не на самих туристических промаркированных маршрутах, а на лесных тропинках. В основном звери передвигаются ночью, визуальных встреч с человеком и дневные выходы хищника пока не зафиксированы. Поэтому о закрытии территории национального парка речи не идет. В то же время, учитывая высокую активность медведей, рекомендуется посещать национальный парк только днеми желательно не в одиночку.

«Обязательно уносите с собой обратно пакеты и обертки с остатками пищи. И, конечно, посещайте только безопасные туристические маршруты, так как в закрытых сейчас для посещения районах (Каштаковская тропа, Калтат) медведей очень много, — сказал замдиректора по охране территории национального парка «Красноярские Столбы» Иван Кириллов.

Лесные тропы, где встречаются хищники, сотрудники отдела охраны национального парка обозначили специальными предупредительными аншлагами, мусорные баки на Перевале на прошлой неделе были заменены на новые, вывоз отходов осуществляется два раза в неделю, не дожидаясь полного наполнения контейнеров.

По словам Кириллова, никаких мер для «регулирования численности животных» дирекция природоохранного учреждения предпринимать не будет, поскольку территория национального парка предназначена, прежде всего, для животных.

В случае обострения ситуации, если будут отмечаться дневные выходы хищника и визуальные встречи с медведем, территория рекреационной зоны национального парка будет просто закрыта для посещения туристами, как это было в 2011 и 2018 годах.