Девятый сезон «Декстера» выйдет 7 ноября

Актер Майкл С. Холл, исполняющий главную роль в «Декстере», объявил, что премьера нового сезона состоится 7 ноября.

«Это будет десять серий, премьера которых состоится, по крайней мере, в Штатах на Showtime 7 ноября», — сказал Майкл С. Холл в Times Radio.

Актер отметил, что сейчас команда продолжает заниматься съёмками — они будут продолжаться ещё около пяти недель.

Действие нового сезона развернется в северной части штата Нью-Йорк. Сам Декстер теперь живет в небольшом городке, где скрывается под именем Джим Линдси.

События сериала рассказывают о Декстере Моргане, вымышленном серийном убийце, работающем судебным экспертом по брызгам крови в полиции Майами.