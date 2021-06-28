Девятый сезон «Декстера» выйдет 7 ноября

Фото: © кадр из сериала «Декстер»
Актер Майкл С. Холл, исполняющий главную роль в «Декстере», объявил,
что премьера нового сезона состоится 7 ноября.
«Это будет десять серий, премьера которых состоится, по
крайней мере, в Штатах на Showtime 7 ноября», — сказал Майкл С. Холл в Times
Radio.
Актер отметил, что сейчас команда продолжает заниматься
съёмками — они будут продолжаться ещё около пяти недель.
Действие нового сезона развернется в северной части штата Нью-Йорк.
Сам Декстер теперь живет в небольшом городке, где скрывается под именем Джим
Линдси.
События сериала рассказывают о Декстере Моргане, вымышленном серийном убийце, работающем судебным экспертом по
брызгам крови в полиции Майами.