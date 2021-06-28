НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Девятый сезон «Декстера» выйдет 7 ноября

Источник:
Sibnet.ru
328 0
Фото: © кадр из сериала «Декстер»

Актер Майкл С. Холл, исполняющий главную роль в «Декстере», объявил, что премьера нового сезона состоится 7 ноября.

«Это будет десять серий, премьера которых состоится, по крайней мере, в Штатах на Showtime 7 ноября», — сказал Майкл С. Холл в Times Radio.

Актер отметил, что сейчас команда продолжает заниматься съёмками — они будут продолжаться ещё около пяти недель.

Действие нового сезона развернется в северной части штата Нью-Йорк. Сам Декстер теперь живет в небольшом городке, где скрывается под именем Джим Линдси.

События сериала рассказывают о Декстере Моргане, вымышленном серийном убийце, работающем судебным экспертом по брызгам крови в полиции Майами. 


Еще по теме
Премьеру фильма «Дюна» перенесли на месяц из-за Бонда
«Бендер» с Безруковым потерпел неудачу в кинопрокате
Сериал «Большое небо» о летчиках из Сибири выходит на Первом канале
Приквел «Сверхъестественного» рассорил фанатов и актеров шоу
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибирский регион вошел в топ по самому недоступному жилью
Резкий рост тарифов на мусор в Новосибирске признали законным
Фотограф показал солнечную ночь в Норильске
Синоптики спрогнозировали дождливую неделю для Забайкалья
Самое популярное
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Шансы выигрыша увеличиваются на Конкурсе футбольных прогнозов
World of Tanks получила масштабное обновление
Загадочный космический объект приблизился к Земле
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
28 июня 19:00
(МСК)
Хорватия
Испания
28 июня 22:00
(МСК)
Франция
Швейцария
Весь календарь
Последние матчи
27 июня 22:00
(МСК)
Бельгия 1
Португалия 0
27 июня 19:00
(МСК)
Нидерланды 0
Чехия 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 45 голосов
  • Kohka76 — 27 голосов
  • SYROGAT — 26 голосов
написать кричалку
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Топ комментариев

Иркут 69

У россиян к нему уже давно нет никаких вопросов. Кроме одного - "когда?"

misha5958317

Да им наплевать с высокой колокольни! Им нужно свой убогий рейтинг поднять перед выборами. Семьи с детьми.........

Uynachalnica

Харошая инициатива! Нужно и дальше продолжать, допустим: вице-губернатор по контролю за проведением старушек...

Uynachalnica

Расширят то, расширят, а кто ее потянуть сможет после июня? Тут еще с новой волной и штаммами, как бы...
Sibnet.Ru